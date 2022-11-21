Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Bruma, yaşadığı sakatlık sonrası sahalardan uzak kalmış ve lisansı çıkarılmamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda transfer edilen Portekizli futbolcunun takımdaki geleceği netleşti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin sezon başındaki sansasyonel transferlerinden Bruma, takıma veda ediyor. Akşam'ın haberine göre; PSV'den kiralanan ve yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre takımdan ayrı kalan Bruma ile devre arasında yollar ayrılıyor.
Jesus'un planları arasında yer almayan Bruma'nın lisansı çıkarılmamıştı. Bu sebeple oyuncu devre arasına kadar Fenerbahçe forması giyemeyecek.