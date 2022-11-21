Fenerbahçe'nin sezon başındaki sansasyonel transferlerinden Bruma, takıma veda ediyor. Akşam'ın haberine göre; PSV'den kiralanan ve yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre takımdan ayrı kalan Bruma ile devre arasında yollar ayrılıyor.

Jesus'un planları arasında yer almayan Bruma'nın lisansı çıkarılmamıştı. Bu sebeple oyuncu devre arasına kadar Fenerbahçe forması giyemeyecek.