2022 Dünya Kupası'nın start alması sebebiyle liglere ara verildi. Süper Lig'e verilen ara sebebiyle turnuvada mücadele etmeyen oyuncular tatile çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise bu arada çalışmaya devam ediyor.

Sezonun Dünya Kupası öncesindeki kısmını Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde lider tamamlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, verilen arada bile çalışmaya devam ediyor. Jesus ve yardımcıları, 45 günlük arada kısa bir süreliğine ülkeleri Portekiz'e gitti. Aileleriyle buluşan sarı-lacivertli teknik heyet, buna rağmen çalışmalarını sürdürüyor ve iletişimi hiç koparmıyor.

Jorge Jesus'un ekibinden iki ismin 2022 Dünya Kupası'nı yakından takip edeceği belirtildi. Jesus ve diğer yardımcılarının da anbean kadrodaki oyuncuları izleyeceği vurgulandı. Hazırlık maçları öncesi son durum, sakat futbolcuların raporları, iyileşen oyuncuların durumları, tatilde olsalar da günlük raporlar halinde teknik heyetin elinde olacak. Bu süre zarfında Dünya Kupası'nda yer alan Batshuayi ve Valencia da sürekli izlenecek, raporları alınacak. Diğer milli takımdaki oyuncuların durumları da inceleniyor.

45 günlük bu arayı adeta bir sezon başı kampı titizliğinde geçirmek isteyen Jorge Jesus'un, İspanya La Liga takımları Villarreal ve Rayo Vallecano ile yapılacak hazırlık maçlarına çok önem verdiği vurgulandı.

Fenerbahçe'nin, duruma göre İtalya'nın Salernitana takımıyla da bir hazırlık maçı yapması bekleniyor. Jesus ve ekibi ayrıca, aradan sonra kupada İstanbulspor ve ligde Trabzonspor ile yapacakları maçlara detaylıca hazırlanacak.

DETAYLI ANALİZLER

Milliyet'in haberine göre; Jorge Jesus ve yardımcıları sezonun ilk bölümünde neler yaptıklarını da detaylıca analiz etti. 13 Kasım'da Giresunspor maçından sonra araya çıkan Fenerbahçe'de teknik heyet bir süre daha İstanbul'da kalarak hem analizleri yaptı hem de eksi-artı tüm yönleri masaya yatırıldı. Futbolculara tatilde neler yapmaları gerektiğine dair raporda bu süre zarfında sunuldu. Sakat oyuncularla ilgili raporlar da alınırken, milli takıma gidecek futbolcuların milli takımdaki hocalarıyla iletişimler sağlandı.