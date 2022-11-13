Fenerbahçe hiç de planda olmayan, kimsenin öngöremediği bir mağlubiyet aldı. Bu sonuçla Dünya Kupası sonrası galiba kartlar yeniden dağıtılacak. Bunun temel nedeni, Pedro'nun sorumsuzluğu. Göstere göstere kendini attırdı. Geçen hafta Fenerbahçe 10 kişi ile Sivas'ı yenebilmişti ama dün bunu başaramadı. Üstelik F.Bahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun mükemmel dribblingleriyle gelen penaltı sonrası skoru da bulmuştu ama rakip kim olursa olsun çok uzun süre 1 kişi eksik oynamak kolay değil. Nitekim öyle de oldu. Giresunspor ikinci yarı önce beraberliği buldu, ardından da "Serdar Aziz'in hatası ya da şanssızlığı" diyelim kaptırdığı topla Giresunspor maçı kazandı. Sonuçta Dünya Kupası sorası lig yeniden başlayacak. Kimse hakem Arda Kardeşler'e laf söylemesin. Verdiği penaltı doğru, gösterdiği kırmızı kart doğru, oyun genelinde de çok başarılı bir adil yönetim sergiledi.

ARTIK LİG YENİDEN BAŞLIYOR

Galatasaray dün geceki muhteşem skorlu Medipol Başakşehir galibiyetinden sonra 'Ben geri döndüm' mesajını verdi. Aslında hiç kimsenin karşılaşma öncesi aklına gelemeyecek bir skor ortaya çıktı. Bunun çok basit bir nedeni var… Sarı-kırmızılı tüm oyuncuların mükemmel, Başakşehirlilerin ise belki de tarihinin en kötü performansını ortaya koyması. Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaptı, İcardi golünü attı, mükemmel asistlerini yaptı. Torreira her geçen gün daha iyi oluyor. Sonuç olarak nerede 5-6 hafta önceki Galatasaray, nerede iki haftadır mükemmel oynayan Galatasaray! Görünen o ki Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası sonrası yukarıda da belirttiğim üzere lig yeniden başlıyor. Fenerbahçe favoriydi ama sadece puan farkının kapanmasından dolayı değil Galatasaray'ın performansının yükselmesi nedeniyle sarı-kırmızılılar da en az sarı-lacivertliler kadar favori izlenimi veriyor. Dün hakemler iyiydi. Atilla Karaoğlan kusursuz maç yönetti. Aslında 7-0'lık maçta da hakem ne kadar hata yapar, o da kolay değil.