Fenerbahçe'de muhteşem bir performans göstererek Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, İtalyan ekibinde takımın en önemli isimlerinden biri konumunda. Serie A'da açık ara lider konumda bulunan Napoli'de bu sezon 14 maça çıkan Güney Koreli oyuncu 2 gol attı. Avrupa'nın dev kulüpleri ise yıldız stoperin peşinde. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Fenerbahçe'de muhteşem bir performans göstererek Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, İtalyan ekibinde takımın en önemli isimlerinden biri konumunda. Serie A'da açık ara lider konumda bulunan Napoli'de bu sezon 14 maça çıkan Güney Koreli oyuncu 2 gol attı.

26 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'den ayrılırken 14 milyon Euro olan piyasa değerini, Napoli'de geçirdiği yarım sezonda 35 milyon Euro'ya çıkardı. Tüm bunlarla birlikte Avrupa'nın en büyük kulüpleri ise Kim'in peşine düştü. 5 büyük ligde zirveye oynayan hemen hemen tüm takımların listesinde bulunan Kim için, İngiliz basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Sports Mole'de yer alan habere göre; Manchester United ve Tottenham Kim Min-Jae için yarışa girdi. Haberin detayında, teklifin yaz aylarında yapılacağı da ifade ediliyor.

Kim'in İtalyan ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak kontratta iki taraflı olarak 2 yıl uzatma opsiyonu da bulunuyor. Öte yandan Napoli'nin bu transferden 50-60 milyon Euro civarlarında bir gelir elde etmesi bekleniyor. (aspor.com.tr)