Fenerbahçe'de Giresunspor maçı öncesi büyük endişe!
Fenerbahçe, Giresunspor ile oynayacağı mücadele öncesi alarma geçti. Sarı lacivertlilerde sarı kart sınırındaki futbolcular endişe yaratıyor. Kanarya,'da Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu Dünya Kupası sonrası oynanacak olan Trabzonspor maçında forma giyemeyebilir. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 12.11.2022- 12:51
Üçer sarı kartları bulunan Miguel Crespo ile Ferdi Kadıoğlu ceza sınırında. Bu ikili Giresunspor karşısında da kart görmeleri durumunda aranın ardından oynanacak Trabzonspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacaklar.
Miguel Crespo bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 19 maçta 2 gol 2 asist üretirken, aynı sayıda maça çıkan Ferdi Kadıoğlu 1 asist kaydetti.