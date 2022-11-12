Fenerbahçe'de Giresunspor maçı öncesi büyük endişe!

Fenerbahçe, Giresunspor ile oynayacağı mücadele öncesi alarma geçti. Sarı lacivertlilerde sarı kart sınırındaki futbolcular endişe yaratıyor. Kanarya,'da Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu Dünya Kupası sonrası oynanacak olan Trabzonspor maçında forma giyemeyebilir. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.11.2022- 12:51