Son yıllarda Avrupa'ya yüksek bonservisle yaptığı oyuncu satışlarıyla gündeme gelen Fenerbahçe'de, bu planlamanın devam etmesi bekleniyor. Özellikle Jorge Jesus'un gelişi sonrası hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde çıkışa geçen sarı lacivertlilerde, 7 futbolcu dev kulüplerin radarına girdi. İşte o isimlerde ve ayrıntılar...

Fenerbahçe'de son dönemde transferde farklı bir başarı yakalandı. Sarı-lacivertliler adeta Avrupa kulüpleri için vitrin haline geldi.Özellikle Başkan Ali Koç'un göreve geldiği dönemde bu başarı arttı. 2019'da Eljif Elmas-Napoli, 2020'de Vedat Muriç-Lazio ve bu yıl da Kim Min Jae-Napoli, toplamda 60 milyon euroyu kulübün kasasına getirdi.

Daha önce 2017'de Simon Kjaer'in Sevilla'ya satışı da benzer bir örnekti.Son dönemde kadroda parlamaya başlayan yetenekli yıldızlar ise daha fazlasını vaat ediyor.

Vatan'ın haberine göre; özellikle 17 yaşındaki Arda Güler, şimdiden Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarıdan duruyor ve ülke futbolunda en fazla bonservis kazandıran futbolcu olması bekleniyor. Yine benzer şekilde Fenerbahçe'de yükselişe geçen 23 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu ve 27 yaşındaki Miguel Crespo da performanslarıyla taliplilerini artırıyor.

Yine yaşları itibariyle potansiyeli yüksel olan 24 yaşındaki Attila Szalai, 24 yaşındaki Osayi Samuel ve 23 yaşındaki İsmail Yüksek de rahatlıkla ileriki dönemlerde kulübe para kazandırabilecek oyuncular olarak görülüyor.

Bir dönem Avrupa'da Porto, Lyon ve Atletico Madrid'in transferdeki politikası bugün Fenerbahçe'de de aynen uygulanıyor ve ciddi bir ekonomi yaratıyor.

FERDİ, İSMAİL, OSAYİ VE ROSSI İLK KEZ A MİLLİ OLDU

Yerli ve yabancı oyuncularını son dönemde A Milli Takımlar seviyesine çıkaran Fenerbahçe'de birçok örnek göze çarpıyor. Yerli oyuncular arasında bu sezon özellikle Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek gibi genç isimler ay-yıldızlı formaya Fenerbahçe'deki performansları sonrası kavuştu.Yabancı futbolcular arasında da Osayi Samuel, Fenerbahçe'den sonra Nijerya'ya seçildi. Diego Rossi de ilk kez Fenerbahçe'de iken Uruguay'a gitti. Attila Szalai, Macaristan'da düzenli oynayan isim haline geldi. Michy Batshuayi, Enner Valencia ve Miha Zajc da ülkelerinin milli takımında düzenli bir şekilde yer alıyor.

3 YILDA 77 MİLYON EURO

Son 3 yılda Fenerbahçe'nin oyuncu satışlarından ve kiralamalarından elde ettiği gelir 77.6 milyon euro oldu. Eljif Elmas, Muriç ve Kim Min Jae'nin satışları rakamı artırırken Ozan Tufan, Allahyar, Jailson gibi oyunculardan da önemli gelirler elde edildi.