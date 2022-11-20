Fenerbahçe transfer haberi: Devre arası transfer döneminde kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertli ekipte sürpriz bir gelişme yaşanabilir. Fenerbahçe'nin, Joao Pedro'nun takımdan ayrılma ihtimali üzerine Lyon forması giyen Moussa Dembele'yi gündemine aldığı ve bu oyuncuya teknik patron Jorge Jesus'un da onay verdiği kaydedildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Kanarya'da gözler stoper transferine çevrilmişken hücum bölgesinde de bir sürpriz olabilir. Beklentileri karşılayamayan Joao Pedro'nun takımdan ayrılma ihtimali bir süredir konuşuluyor. Sarı-lacivertlilerin de alternatifsiz kalmama adına bir plan yaptığı kaydedildi. Fotomaç'ın haberine göre; scout ekibi, Jorge Jesus'un kurmayları ve sarı-lacivertlilerde transfere bakan yöneticilerin toplantısında adaylar belirlendi. Jesus'un önüne koyulan listeden Moussa Dembele ismine onay verdiği kaydedildi. Fenerahçe, Pedro'nun durumuna göre kararını verecek.

Moussa Dembele'nin Lyon ile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Kulübün hedefsiz kalması sebebiyle 26 yaşındaki futbolcu kariyerinde yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu belirtiyor. Lyon'un sözleşme uzatma teklifine sıcak bakmadı. Ayrılığı kafasına koydu. Pedro'nun ayrılığı durumunda F.Bahçe hemen Fransız kulübüyle masaya oturacak. Uygun bir bedelle oyuncuyu renklerine katmaya çalışacak. Olmazsa da sezon sonu için şimdiden görüşmeler başlatılacak.