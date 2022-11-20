Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertliler devre arasında stoper hattına takviye yapmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Kanarya, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekibin, milli savunmacı için yapacağı teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus savunmaya mutlaka takviye yapmaları gerektiğini söylemişti. Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin ilk hedefi Samet Akaydın. Milli Takım forması giyen oyuncunun konsantrasyonunun bozulmaması için sarı-lacivertliler şu aşamada herhangi bir hamle yapmadı. Bugünden itibaren öncelikle kulübü Adana Demirspor ile görüşmeler başlayacak. Sarı- lacivertli idareciler, Güney ekibinin başkanı Murat Sancak ile masaya oturacak. Adana Demirspor, 28 yaşındaki savunma oyuncusu için 3 milyon euro'luk bir rakam istiyor. Fenerbahçe ise Mavi Şimşeklere 1.5 milyon euro artı savunma oyuncusu Lemos'u önerecek.

KIRMIZI GÖRMEDİ

Samet Akaydın, Adana Demirspor formasıyla 54 maça çıktı. 4 defa fileleri sarstı. Asisti bulunmuyor. 10 defa kırmızı kartla cezalandırıldı. ADS kariyerinde hiç kırmızı kartla oyun dışında kalmadı.