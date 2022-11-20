Son dakika Fenerbahçe haberleri: Domingos Lopes, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Miguel Crespo ile ilgili açıklamalarda bulundu. Portekizli oyuncunun menajeri, futbolcu hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo'nun menajeri Domingos Lopes, Portekizli oyuncu hakkında aspor.com.tr'ye özel konuştu. Lopes, "Fenerbahçe'nin beni İstanbul'a davet ettiği konuşuluyor ancak bu doğru değil. İstanbul'a geliyorum evet ama sadece Crespo'yu izlemek için. Crespo zaten Fenerbahçe'de çok mutlu ve acelesi de yok" ifadelerini kullandı.

CRESPO'YA TRANSFER TEKLİFİ GELDİ Mİ?

Menajer Lopes, 'Oyuncunuza Avrupa'dan teklifler olduğu doğru mu?' şeklinde sorumuza, "Crespo çok iyi bir sezon geçiriyor. Kulüpler tarafından ilgi olması normal ama adı geçen Napoli, Sporting ya da başka bir kulüpten resmi bir teklif gelmedi" şeklinde konuştu.

Avrupa'nın birçok kulübünün yakın takibinde olan Crespo'nun sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek.

26 yaşında ve 1.86 boyunda olan Miguel Crespo, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maçta boy gösterdi. Bu maçların 14'üne de ilk 11'de başladı.