Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezon başında göreve getirilen teknik direktör Jorge Jesus, oynattığı etkili oyunla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi oldu. Yarıştığı tüm kulvarlarda başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe'de deneyimli çalıştırıcının Samandıra'da koyduğu kurallar dikkat çekiyor. İşte o kurallar ve yasaklar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe taraftarı, uzun zamandır hasret kaldığı takım oyununa bu sezon şimdiye kadar Jorge Jesus yönetiminde ulaştı. Süper Lig'de Dünya Kupası arasına lider girmeyi garantileyen sarı lacivertliler, Avrupa Ligi'nde grubunu birinci tamamladı ve son 16'ya kalmayı başardı.

Fenerbahçe'nin başarılı gidişinde Jorge Jesus'un Samandıra'da koyduğu kurallar ve takım içinde yarattığı disiplin büyük önem taşıyor. Hürriyet'in haberine göre Samandıra'da futbolcuların uyması gereken kurallar bulunuyor.

TOPLANTILARA GECİKMEK YASAK

Portekizli teknik direktörün Samandıra'da uyguladığı kurallar şöyle: Herkesin toplantılara zamanında gelmesi gerekiyor. Toplantılara geciken futbolcu, geç kaldığı dakika başına ceza ödüyor. Gecikme antrenman saatinde olursa ceza 2 misli artıyor. Mazeret kabul edilmiyor. Toplantı, tedavi ve yemek sırasında telefon kullanmak yasak. Yakalanana para cezası veriliyor.

TAKIM OTOBÜSÜNÜ BEKLETENLERE PARA CEZASI

Jesus'un başka bir kuralıysa takım otobüsüyle ilgili. Bu kurala göre takım otobüsüne geç kalan oyuncuya para cezası veriliyor. 5 dakikadan sonra takım otobüsü kimseyi beklemiyor, hareket ediyor.

MAÇ SONU FAST FOOD YASAK

Portekizli teknik direktörün futbolcularının aldığı kilolarla ilgili bir yaptırımı da bulunuyor. Yağ ve kilo oranı olması gerektiğinden fazla olan futbolcuya para cezası veriliyor. Maç sonu yemeklerinde fast food vb. yiyecekler kesinlikle yasak.

Sezon öncesi Jorge Jesus, yönetimiden Samandıra'da futbolcuların motivasyonunu arttırıcı yeniliklerin yapılanmasını istemişti. Jesus'un talimatıyla 28 şampiyonluğun görselleri Can Bartu Tesisleri'ndeki oyuncu ve teknik heyet odalarının bulunduğu koridorun duvarlarına kaplanmıştı. Jesus, Fenerbahçe taraftarlarının birliktelik ve aidiyet duygularını ortaya koyan görsellerin de duvarlarda olmasını istemişti.