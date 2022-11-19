Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son yıllarda genç oyuncuları kadrosuna kataran verim almayı başaran sarı lacivertlilerde scout ekibi de durmak bilmiyor. İşte Kanarya'nın gündemindeki futbolcular...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son yıllarda genç oyuncuları kadrosuna kataran verim almayı başaran sarı lacivertlilerde scout ekibi de durmak bilmiyor. Milli maç haftasında genç yetenekleri izlemeye devam ediyorlar.

Fotomaç'ın haberine göre; scoutların dünkü durakları Karadağ - Slovenya karşılaşması oldu. Cagliari'nin sol stoperi Adam Obert, Zilina'dan sağ açık Adrian Kapralik ile Groningen'in 10 numarası Tomas Suslov'u mercek altına aldılar.

Adam Obert 20 yaşında ve piyasa değeri 900 bin Euro. Oyuncu, stoper, sol bek ve sol orta sahada görev alabiliyor.

20 yaşındaki Adrian Kapralik'in güncel piyasa değeri 425 bin Euro. Oyuncu, sağ kanat ve sol kanatta forma giyiyor.

Tomas Suslov da 20 yaşında ve 3 milyon Euro piyasa değerine sahip. Slovak oyuncu on numara, merkez orta saha ve sağ kanatta oynuyor.