Fenerbahçe'nin bu sezon gol yükünü çeken Enner Valencia, Dünya Kupası'nda sahne alacak. Ekvadorlu golcü için Katar kulüplerinin büyük bir ilgisi olduğu ve dudak uçuklatan bir maaş teklif edeceği iddia edildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'yi 2022 Dünya Kupası'nda Michy Batshuayi ile birlikte temsil edecek isimlerden bir tanesi olan Enner Valencia, Katar kulüplerinin yakın markajına girmiş durumda. Yarın dev organizasyonun açılış maçında ev sahibi Katar ile Ekvador karşıya karşıya gelirken Katar basının en çok Valencia'ya ilgilisi olduğu görülüyor. Çıkan haberlerde Katar kulüplerinin Enner Valencia'yı yakın markaja aldığı ve menajerine çok cazip teklifler sunmak için sırada bekledikleri ifade edildi.

BİR HAMLE DE FENER'DEN!

Takvim'in haberine göre; Valencia'ya gelecek tekliflerin yıllık 3.5 milyon Euro'yu bulabileceği, kontratının son senesinde olmasından dolayı bu durumun Fenerbahçe'yi zor duruma sokabileceği iddia edildi. Valencia şu anda Fenerbahçe'de yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor. Fenerbahçe'de bu sezon harika işler çıkartan ve Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alan Valencia için Fenerbahçe'nin Dünya Kupası sonrasında yeni bir teklif sunma ihtimalinin de bulunduğu gelen haberler arasında.