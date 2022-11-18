Fenerbahçe'de Dario Osorio sesleri!

Fenerbahçe'de scout ekibi oyuncu izlemeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak Polonya - Şili maçı yakından takip edildi. Fenerbahçe bu karşılaşmada Lucas Assadi ve Dario Osorio'yu izlemeye giderken sadece Osorio görev aldı. 18 yaşındaki genç yetenek dikkat çeken performans sergiledi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.11.2022- 10:07