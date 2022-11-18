Fenerbahçe'de scout ekibi oyuncu izlemeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak Polonya - Şili maçı yakından takip edildi. Fenerbahçe bu karşılaşmada Lucas Assadi ve Dario Osorio'yu izlemeye giderken sadece Osorio görev aldı. 18 yaşındaki genç yetenek dikkat çeken performans sergiledi.
Fenerbahçe scoutları, Polonya ile Şili arasındaki hazırlık maçını takip etti. Burada Lucas Assadi ve Dario Osorio'yu raporlayacaklardı. Fotomaç'ın haberine göre Assadi süre almadı, Osorio ise 75. dakikada oyuna dahil oldu. Meşin yuvarlak ayağına geldiğinde önemli işler yaptı. 18 yaşındaki ismin menajerliğini Sagal'ı Türkiye'ye getiren Pablo Lecler yapıyor. Oyuncunun şartları sorulacak.