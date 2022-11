Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Fenerbahçeli Arda Güler'in yetenekleriyle iz bırakacak bir oyuncu konumuna doğru ilerlediğini söyledi.

Fenerbahçe Futbol Akademi'nin bu sezon başlattığı ve 5 ülkeden 16 takımın katıldığı Uluslararası 11 Yaş Altı Can Bartu Turnuvası başlangıcına konuk olarak davet edilen Oğuz Çetin, önemli açıklamalar yaptı.

Futbol gelişim direktörü olarak bu tür organizasyonlara şahit olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Çetin, bu kadar küçük yaş çocuklarının birbirlerinden öğrenecek çok şeyleri olduğunu ve kişisel gelişimlerinin bu şekilde sağlanabildiğini aktardı.

"Camiayı temsil edebilecek bir genç geliyor; Arda Güler"

Fenerbahçe efsanesi Can Bartu'yu da saygıyla andığını kaydeden Çetin, "Can Bartu deyince de çok özel hikayeler aklıma geliyor. Abimin adı Can, biricik oğlumun adı Bartu, Fenerbahçe'de her şeyi yaşadık, Fenerbahçeliyiz." dedi.

Sarı-lacivertli kulübün tarihine ismi yazılan büyük bir oyuncu olduğu hatırlatılarak, bugüne dek kendi seviyesinde bir oyuncuyla karşılaşıp karşılaşmadığı sorulan Oğuz Çetin, Arda Güler'i işaret ederek, "Toplama baktığımızda çok değerli, çok kaliteli, çok yetenekli, çok becerili oyuncular geldi, geçti bizler gibi ve yenileri de geliyor inanın bana. Herkesin kendi içinde bazı farklılıkları olabilir. Bugün camiayı da o yönde temsil edebilecek bir genç geliyor; Arda Güler gibi. Onun için asıl olan sadece futbolcu olmak değil hayatın bütününde yer alabilmek, iz bırakabilmek. O açıdan ben çok mutluyum." diye konuştu.

"İz bırakacak bir oyuncu konumuna doğru ilerliyor"

Arda Güler ile ilgili düşüncelerinin ne olduğu sorusuna ilişkin de, kişisel gelişimini çok iyi tamamlayan, çok üst düzey yeteneklere sahip olan kişilerin, toplum tarafından, gerçekten hangi camiadan olursa olsun sevilip sayılan kişiler olduğu yanıtını veren Çetin, şöyle devam etti:

"Ben Arda'da onu görüyorum. Hem eğitimi hem kişisel gelişimiyle hem de yetenekleriyle ve yeteneklerini geliştirmesiyle birlikte. Çünkü bütün olarak ele aldığımda Türk futbolunun önemli bir ismi olarak gelişecek, ortaya çıkacak. Bu gelişim süreci bence çok doğru ilerliyor. Aile yapısıyla, duruşuyla, sahadaki o yetenekleriyle gerçekten iz bırakacak bir oyuncu konumuna doğru koşarak ilerliyor."

Fenerbahçeli genç 10 numaranın futbolcu olmak isteyen çocuklar için de iyi bir örnek olduğunu vurgulayan Oğuz Çetin, "Zaten bugün 11 yaş çocuklarımız böyle bir ortamda futbol içinde birbirlerinden etkileşim içerisindeler. Bu çocukların örnek alacağı kişiler tabii ki A takımda şu anda üst düzeyde olan futbolcular olduğu gibi aslında alt yapıdan çıkıp A takımda oynayan Arda gibi oyuncular daha da öne çıkabiliyor. Onlar için idol oyuncular oluyor. O yüzden Arda'nın sorumluluğu büyük. Kendi kişisel gelişimini en doğru şekilde oluştururken, sahada çok başarılı bir Arda olması, herkes için bir örnek olacak." ifadelerini kullandı.

"Bizim aslında potansiyelimiz çok yüksek"

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası'na katılamadığı hatırlatılan Oğuz Çetin, yeni nesil milli takımın bundan sonraki turnuvalara katılıp katılamayacağıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Bugün en tecrübeli milli takım oyuncularımız Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, 28-29-30 yaşlarında. Havuz dar. Ve bakıldığında da artık genç jenerasyon A Milli Takım'da yer alıyor. Onların da iki-üç yıla ihtiyaçları var. Ama görünün şu ki; bu genç jenerasyon iki yıl içinde, üç yıl içinde yine bir damga vurabilir, yine öne çıkabilir. Ve alttan da gerçekten değerli oyuncular buraya katılacaklardır. Var şimdi. Bizim aslında potansiyelimiz çok yüksek."

Genç teknik adam sayısı artacak

Son günlerde, başarılarıyla ön plana çıkan genç teknik direktörlerle ilgili de konuşan Oğuz Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu direkt benimle ilgili bir konu. Futbol gelişim direktörü olarak 2020 yılından itibaren yeni antrenör eğitim metodolojisine geçtik ve temel amacımız yeni nesil antrenör eğitimcisi oluşturmak, havuzu büyütmek. Buna bağlı olarak da yeni nesil antrenör profiline doğru evrilmek. Bugün geçen sene açtığımız UEFA Pro eğitiminde, Çağdaş Atan, Ömer Erdoğan, İlhan Palut, Hakan Keleş, Fatih Tekke gibi hocalarımız... Son iki-üç yıla baktığımızda, artık yeni nesil antrenörleri, futbola daha farklı yaklaştıklarını, daha detaylara indiklerini ve bunu yaparken de ekip anlayışı içinde yaptıklarını görüyoruz. Yani biz elit genç antrenör havuzunu büyüttükçe ki temel amacım o, bu sene de yine UEFA Pro'yu açıyoruz, genç antrenörler geliyor. UEFA A'nın da müfredatını UEFA Pro düzeyine getirdik ve oradan gelen genç nesil var. İki yıl içinde Türk futbolunda şimdi örnek olan İhhan Palut hoca, Çağdaş Atan, Ömer Erdoğan, Hakan Keleş gibi hocaların sayısı, daha da büyüyecek bu havuzda."