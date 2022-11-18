Şampiyonluk isteyen F.Bahçe devre arasında eksikleri giderecek. Jorge Jesus önceliği stopere vermiş durumda. Ancak bir de sağ bek istiyor. Mevcut kadroda orijini sağ bek olan sadece Nazım Sangare var. O da sakat. Bu bölgede hücum kanadından devşirilen Bright Osayi-Samuel ile Ferdi Kadıoğlu görev yapıyor. Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe, kariyerini Sassuolo'da sürdüren Mert Müldür'ü gündemine aldı.



KONTRAT YILINDA



Mert Müldür'ün Sassuolo ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe başta olmak üzere kendisine talip takımlarla görüşmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Sassuolo ile pazarlığa oturacak. Kontrat yılında olduğu için İtalyan ekibinin inadının bu sefer kırılması bekleniyor. Bonservis bedeli 7 milyon euro olarak gözükse de sarı-lacivertliler bu rakamın yarısına işi tamamlamayı planlıyor.

Mert Müldür, Sassuolo ve Rapid Wien takımlarında 136 maçta forma giydi. 4 gol attı, 11 asist yaptı. 15 gole direkt etkisi oldu. Hiç kırmızıdan atılmadı.

JUVE MAÇINDA SAKATLANDI



Mert Müldür bu sezona talihsiz başladı. İlk hafta Juventus ile oynanan maçta ayak bileğinden sakatlandı. Milano'da başarılı bir operasyon geçirdi. Devre arasında uzun süren sakatlığından kurtulacak.