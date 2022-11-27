Sezon başında forvet arayan Fenerbahçe'nin radarına aldığı isimlerden biri olan Sardar Azmoun'un İran-Galler maçı sonrası sözleri gündeme bomba gibi düştü. Türkçe olarak röportaj veren 27 yaşındaki hücum oyuncusu daha önce Fenerbahçe'den teklif aldığını ancak transferinin gerçekleşmediğini söyledi. Azmoun gelecekte sarı-lacivertli formayı mutlaka giyeceğini belirtti. İranlı yıldızın bu sözleri üzerine Fenerbahçe cephesi de harekete geçti. Formayı bu kadar isteyen Azmoun yakın takipte tutulacak. Fotomaç'ın haberine göre; ilk fırsatta resmi teklif sunulacak.

LEVERKUSEN'E GİTTİ

Sardar Azmoun kariyerinin önemli bölümünü Rusya'da inşa etti. Rubin Kazan, Rostov ve Zenit'ten sonra Leverkusen'e transfer oldu. Almanya'da sadece 8 maçta forma bulan ve gol atamayan Azmoun henüz kendini burada ispat edemedi. Leverkusen'de tutunamama ihtimalini düşünen sarı-lacivertli yönetim de tecrübeli golcüyü şimdiden listesine aldı. Azmoun'un Leverkusen ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor. Sarı-lacivertliler devre arasında önce kiralık olarak şansını deneyecek. Sezon bitiminde ise Alman ekibiyle bonservis pazarlığı yapılacak.

Sardar Azmoun, Zenit, Rostov, Bayer Leverkusen'de toplam 288 maçta forma giydi. 105 defa fileleri havalandırırken 46 da asist yaptı. Kariyeri boyunca 47 defa sarı kartla cezalandırıldı 3 defa da oyundan atıldı.