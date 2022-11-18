THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 8. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırlıyor. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanıp liderliğini sürdürmek isterken, konuk takım ise alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor. Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçının CANLI SKOR takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı skor takibi haberimizde...

CANLI SKOR

1. çeyrek oynanıyor: F.Bahçe Beko 20-16 Panathinaikos

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FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı 18 Kasım Cuma saat 20.45'te başladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

7 MAÇ TEK MAĞLUBİYET

Geride kalan 7 maçta 6 galibiyetle bu haftaya da lider giren sarı-lacivertliler, kendi sahasında Panathinaikos engelini aşarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Tek mağlubiyetini Barcelona deplasmanında alan Dimitris Itoudis'in ekibi, son olarak iç sahada Kızılyıldız'ı etkili bir oyunla 93-79 yendi. Bu maçta 25 sayı, 10 ribauntla "double-double"a imza atıp 33 verimlilik puanı alan Johnathan Motley, aynı puanı alan Valencia Basket oyuncusu Chris Jones ile birlikte Avrupa Ligi 7. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

BJELICA BU MAÇTA DA YOK

Fenerbahçe Beko'da sakatlığı devam eden Nemanja Bjelica, bu maçta da forma giyemiyor. Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ise bu sezon 7 karşılaşmada 2 kez galip geldi. Yoncalar, geçen hafta Baskonia'yı 98-83 yenerek 4 maçlık mağlubiyet serisine nokta koymuştu.