Uruguaylı savunmacı Mauricio Lemos sezon başında 5 resmi maçta oynamıştı. Ancak Lemos, yabancı kuralının da etkisiyle hem ligde hem de Avrupa'da kadro dışı kaldı. Fanatik'in haberine göre geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Uruguaylı savunmacıyla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacak. Lemos'tan, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin fesh edilmesi istenecek. 26 yaşındaki oyuncuyla ülkesinden Penarol ilgileniyor. Lemos, bonservisini eline alarak bu transferi gerçekleştirebilir.