Fenerbahçe'de oynadığı futbolla taraftarları mest eden ve her geçen gün üstüne koyarak giden Arda Güler'in bonservisinin yüzde 20'si Gençlerbirliği kulübünde bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu kısmı da Başkent temsilcisinden almak için harekete geçerken, sürpriz bir teklifte bulundu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de bu sezon en dikkat çekici performans sergileyen isimlerden biri de 17 yaşındaki Arda Güler oldu.

Süre aldığı maçlarda skora yaptığı katkıyla dikkat çeken genç futbolcunun bonservisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Geleceğin büyük yıldızı Arda Güler'in bonservisinin yüzde 20'si Gençlerbirliği'nin elinde bulunuyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Ankara ekibine bu paya karşılık Bruma'yı önermeyi planlıyor. Pazarlıkların gidişatına göre Lemos, Burak Kapacak ve Tiago Çukur'un da takasta kullanılabileceği konuşuluyor. Başkan Ali Koç bu konuyla bizzat ilgileniyor.