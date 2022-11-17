Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Milli futbolcunun babası Feyzullah Kadıoğlu, yaptığı açıklamada Milan ve Napoli'nin kendisiyle temasa geçtiğini söyledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de bu sezon gerek sol bekte gerekse sağ bekte ortaya koyduğu performansla takımın en önemli oyuncularından biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun sergilediği çıkış ile birlikte Avrupa'dan talipleri de artıyor.

Hemen hemen her gün Avrupa'nın önemli bir kulübünün kendisini istediği yönünde iddialar ortaya atılan Ferdi için babası Feyzullah Kadıoğlu'nun yönetime ve yakın çevresine tüm Fenerbahçelileri rahatlatan açıklamalar yaptığı öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre, Milan ve Napoli'nin kendisi ile temasa geçtiğini belirten Feyzullah Kadıoğlu, "Bunlar güzel şeyler ancak oğlumun birinci önceliği Fenerbahçe. Bu yüzden tamamen Fenerbahçe'nin başarısına ve şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Ferdi'nin Kim Min Jae gibi her koşulda Avrupa'ya gitmek gibi bir kariyer planlaması yok. Önceliği Fenerbahçe'nin başarısı. Sezon sonu şampiyonluk yaşar, Avrupa'dan gene ciddi teklifler gelirse, Fenerbahçe de 'Git' derse ancak o zaman durum değerlendirmesi yapılır" dediği ifade edildi.