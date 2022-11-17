Fenerbahçe, ocak ayında kadrosuna stoper takviyesi yapmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, yerli futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydin ve Sassuolo'da oynayan Kaan Ayhan dışında yeni bir ismi daha listesine ekledi. Takvim'in haberine göre, Kanarya, eski Beşiktaşlı Serdar Saatçı'nın peşinde... Beşiktaş altyapısında gösterdiği başarı sonrası A Takım'a yükselen Serdar Saatçı sonrasında Valerien Ismael ile yaşadığı problemler nedeniyle Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu. Portekiz ekibinde süre alamayan 19 yaşındaki futbolcu için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Ocak ayında son hamlesini yapacak. Yıldız oyuncuyu opsiyonlu olarak kiralamak isteyen Fenerbahçe, Braga'nın belirlediği bonservis bedeline göre hareket edecek. 1.5 milyon Euro piyasa değeri olan Serdar'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

BRAGA'DA MAÇI YOK!

Serdar Saatçı, Braga B takımında forma giyiyor ve performansı henüz istenilen düzeyde olmadığı için A Takım'da görev verilmiyor. Türkiye Milli Takımı alt yaş kategorilerinde 18 kez oynayan ve Süper Lig'de 11 maçta forma giyen genç stoper, 1 gol atarken 1 de asiste imza attı.