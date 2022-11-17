Sarı-lacivertlilerin, teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine mutlaka bir savunma oyuncusunu renklerine bağlayacak. Fotomaç'ın haberine göre Kanarya'nın önünde birçok isim var. Dört koldan stoper için saldıran Fenerbahçe'nin gündemine 4 yeni isim daha geldi. Adama Nagalo (Nordsjealand), Loic Mbe Son (Nott'm Forrest), Saidou Sow (St.Etienne), Penetra (Famalicao) bu isimlerden bazıları. Tüm stoper adaylarıyla aynı anda görüşmelerini yürütüyor.

HEMEN BİTECEK

Fenerbahçe yönetimi, transfer dönemine açılana kadar belirlenen bu isimlerle görüşmelerini sürdürecek. Sonunda en doğru isimle anlaşmaya varılacak. Takıma çabuk alışması için de transfer döneminin başında sarı-lacivertli renklere kazandırılacak. Kanarya'nan stoper rotasyonunda şu anda Serdar Aziz, Luan Peres, Gustavo Henrique ve Attila Szalai yer alıyor. Ancak sakatlık veya cezalar olduğunda Jorge Jesus'un eli bir hayli zayıflıyor. Usta hoca da bu transferi bekliyor.