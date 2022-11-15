Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde Dünya Kupası arasında transfer hareketliliği yaşanıyor. Kanarya'da, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Joao Pedro ile ilgili sürpriz bir iddia geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir görüntü sergileyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı lacivertlilerde, sezon başında kadroya katılan Joao Pedro ile ayrılık aşamasına gelindi. Ortaya koyduğu düşük perfomans ve gördüğü kartlarla eleştiri konusu olan 30 yaşındaki oyuncuyla ilgili İtalya'dan bomba bir iddia geldi.

Cagliaripad'de yer alan habere göre, Joao Pedro Fenerbahçe'ye veda edebilir. Pedro'nun, sarı lacivertli kulüpten ayrılması durumunda eski takımı Cagliari'ye dönebileceği kaydedildi.

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin, Pedro'yu çoktan gözden çıkardığı ve kış transfer döneminde göndermeyi hedeflediği belirtildi. Yine de transferin ekonomik sebeplerden dolayı gerçekleşmesinin zor olduğu aktarıldı.

Joao Pedro bu sezon sarı lacivertli formayla 15 maça çıktı. Pedro, 15 karşılaşmada 2 gol ve 1 asist kaydetti.