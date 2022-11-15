Fenerbahçe'de Mouctar Diakhaby sesleri yükseliyor. Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, bir dönem piyasa değeri 30 milyon euro seviyelerine kadar çıkan Mouctar Diakhaby'yi transfer ediyor.

MOUCTAR DIAKHABY VALENCIA'YI REDDETTİ

Bundan 4 sezon önce 15 milyon euro karşılığında Valencia'ya transfer olan Mouctar Diakhaby'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İspanyol ekibinin yeni kontrat teklifini geri çeviren 25 yaşındaki savunmacı, kesin olarak ayrılık kararı aldı.

FENERBAHÇE'DEN MOUCTAR DIAKHABY ATAĞI

Akşam'ın haberine göre, Mouctar Diakhaby'yi devre arasında makul bir bedelle transfer etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de tek engel yabancı kontenjanı. Zajc da dahil olmak üzere bazı yabancı futbolcularla yollarını ayırması beklenen Sarı-Lacivertlilerin kontenjanda yer açmasının ardından resmi temaslara başlayacağı belirtiliyor.

DEĞERİNİ 1 SEZONDA 3'E KATLAMIŞTI

Valencia'ya transfer olduğu dönemde 10 milyon euroluk piyasa değeri olan Mouctar Diakhaby, 2018-19 sezonunda gösterdiği performansla değerini bir anda 3'e katlamıştı. Daha sonra kariyerinde düşüşe geçen Gineli stoperin güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Bu sezon Valencia formasıyla ligde 10 maça çıkan Mouctar Diakhaby 2 gollük katkı verdi.