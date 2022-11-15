Beşiktaş ve Fenerbahçe Altay'ın yıldızları Efe Sarıkaya ve Eren Erdoğan'ın peşinde!

Beşiktaş ve Fenerbahçe Altay'ın yıldızları Efe Sarıkaya ve Eren Erdoğan'ın peşinde!

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasının ardından gözler devre arasında yapılması planlanan transferlere çevrildi. Adı Beşiktaş ile anılan Eren Erdoğan ve Fenerbahçe ile anılan Efe Sarıkaya'nın durumları hakkındaki son detaylara aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır aktardı.