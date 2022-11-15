Beşiktaş ve Fenerbahçe Altay'ın yıldızları Efe Sarıkaya ve Eren Erdoğan'ın peşinde!
Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasının ardından gözler devre arasında yapılması planlanan transferlere çevrildi. Adı Beşiktaş ile anılan Eren Erdoğan ve Fenerbahçe ile anılan Efe Sarıkaya'nın durumları hakkındaki son detaylara aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır aktardı.
Mehmet Cem Çakır| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 15.11.2022- 15:16
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Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a Kadıköy'de 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de savunmaya alternatif isim aranıyordu.
Bu noktada arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde hedefteki isim belli oldu.
Fenerbahçe sezon başından bu yana yakından takip ettiği Efe Sarıkaya için Altay ile masaya oturmayı düşünüyor.
EFE SARIKAYA KİMDİR?🔎
30 Kasım 2005 doğumludur.
16 yaşındaki Efe'nin sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.
Efe bu sezon 12 karşılaşmada görev aldı.
BEŞİKTAŞ'A KANAT TAKVİYESİ
Siyah-beyazlılar bir süredir Eren Erdoğan konusunda ısrarını sürdürürken bu transferi bitirmek için harekete geçti.
Şenol Güneş'in kanatlarda oynayan ve alternatif olabilecek isimleri istemesinin ardından gelecek adına büyük önem taşıyan Eren Erdoğan ismi öne çıktı.
EREN ERDOĞAN KİMDİR?🔎
22 Mayıs 2021 yılı İzmir doğumludur.
21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Altay ile 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.
Eren bu sezon Altay formasıyla 11 karşılaşmada 4 asist üretti.