Süper Lig'de Dünya Kupası arasına kadar oynanan bölümü lider kapatan Fenerbahçe, eksiklerini kapatmak için düğmeye bastı. Teknik direktör Jorge Jesus, savunma bölgesindeki oyuncu sayısının eksik olduğunu belirterek transfer istemişti. Sarı-lacivertli yönetim de bir an önce kolları sıvadı. Savunmaya yerli bir takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, hızlı bir tarama yaptı. Fotomaç'ın haberine göre Kaan Ayhan'ın maliyetini yüksek bulan yönetim, Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın'ı gündemine aldı. Transfer komitesi kısa süre içinde Güney ekibiyle temas kuracak.

DİKKATLİ BİR OYUNCU

Samet Akaydın'ın Adana Demirspor ile 2024 yılına kadar kontratı bulunuyor. 28 yaşında, 1.90 boyundaki savunma oyuncusu hava toplarında çok etkili. Yerden de kolay kolay geçit vermiyor. En önemli özelliği sakar bir stoper olmaması. Bu sezon 13 maçın tamamında oynadı. 3 sarı kart gördü. Hiç atılmadı. Yüzde 85 pas isabetiyle oynuyor. İkili mücadeleleri kazanma oranı yüzde 63. Tüm bu özellikleriyle Fenerbahçe onu renklerine katarak rotasyonu güçlendirmek istiyor. Samet Akaydın da kariyerinin bu bölümünde ayağına kadar şansı geri tepmek istemiyor.