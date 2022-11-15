Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a eleştiri! Ömer Üründül: Giresunspor maçı bir mesaj
Dünya Kupası arası öncesi Giresunspor'a Kadıköy'de 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a usta yazar Ömer Üründül'den flaş eleştiri geldi. İşte Üründül'ün o yazısı...(FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 15.11.2022- 09:34
İŞTE ÜRÜNDÜL'ÜN SÖZLERİ:
"G.SARAY LİG DEVAM ETSİN İSTERDİ"
Bütün takımlar için ara çok bilinmeyenli denklemdir. Galatasaray tabii ki maçlar devam etsin isterdi. Ama burada şöyle bir gerçek var; Buruk güzel futbolla hem Beşiktaş derbisini hem de Başakşehir'i yenince zihinsel olarak rahatladı. Bundan sonrası onun için daha olumlu geçer. Bilhassa ligin ikinci yarısında Galatasaray'ın fikstür avantajı var.
"JESUS'A GİRESUN MAÇI BİR MESAJDIR"
Benim Jesus'un kazandığı maçlar dahil iki eleştirim vardı. Birincisi ve en önemlisi, sürekli rotasyon yapması. Avrupa'daki üst düzey takımların hepsinin önemli yedekleri olmasına rağmen kadro istikrarını ön planda tuttuklarından Jesus'un bu anlayışı, benim futbol mantığıma ters geldiği için. İkincisi de defans bloğunun çizgi hâlinde önde yakalanıp rakibe pozisyon vermesi. Birçok maç son dakikada kazanıldı. Tabii ki kazanan haklıdır prensibi işler. Ama Giresunspor mağlubiyeti önemli bir mesajdır.
"BU KADAR DEĞİŞİM OLMAZ"
Avrupa'da liglerinde şampiyon olmuş hiçbir takım bu kadar büyük değişime uğramaz. Gidenler ve kalanların da sakatlık problemi eklenince ortaya olumsuz bir tablo çıktı. Çok önemli bir santrfor olan Maxi Gomez fizik açıdan toparlanamıyor. Dünya Kupası'na gitmesi bir avantaj olur mu diye düşünüyorum ama aklıma şu geliyor, genelde yedek kalacağı için nasıl kondisyon kazanacak? Visca hazır olarak döndüğü zaman işler yoluna girer.
"BEŞİKTAŞ'A 1-2 TRANSFER GEREKİYOR"
Beşiktaş'a 1-2 nokta transfer gerekiyor. Ghezzal sakat. Güneş kulübü iyi tanıyor. Bu ara kendisine iyi gelecektir. Bazı oyuncularını daha da güçlendirirse fizik açısından daha iyi bir Beşiktaş gündeme gelir. Güneş'in bir artısı da takım tertibiyle ve sistemle oynamayı fazla sevmemesi.