Dünya Kupası arasında sarı-lacivertli scoutlar, milli maçları takip edecek. Polonya-Şili karşılaşması öncelik olacak. Fotomaç'ın haberine göre; Kanarya'nın scout ekibi bu karşılaşmada iki Şili'li yıldızı mercek altına alacak. Milli Takıma davet alan 2004 doğumlu Lucas Assadi ve Dario Osorio için rapor tutulacak. Assadi, UD Chile takımında forma giyiyor. 10 numara pozisyonunda oynuyor. Ayrıca iki kanatta da görev alabiliyor. Dario Osorio ise sağ kanatta oynuyor. Sol ayağını raket gibi kullanıyor. Osorio da UD Chile forması taşıyor. 18 yaşındaki iki oyuncu transfer edilmesi halinde 14+3'lük yabancı statüsünden yararlanacaklar. İki isim F.Bahçe için taze güç olacaklar.
Fenerbahçe'ye 2 Şilili yıldız birden! Milli maçta izlenecekler
Fenerbahçe transfer haberi: Dünya Kupası arasına lider olarak giren sarı-lacivertliler, transferde harekete geçti. Kanarya'nın Şili Milli Takımı'nda forma giyen 2004 doğumlu Lucas Assadi ve Dario Osorio'yu gözlem altına alacağı bildirildi. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 15.11.2022- 06:40