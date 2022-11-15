Dünya Kupası arasında sarı-lacivertli scoutlar, milli maçları takip edecek. Polonya-Şili karşılaşması öncelik olacak. Fotomaç'ın haberine göre; Kanarya'nın scout ekibi bu karşılaşmada iki Şili'li yıldızı mercek altına alacak. Milli Takıma davet alan 2004 doğumlu Lucas Assadi ve Dario Osorio için rapor tutulacak. Assadi, UD Chile takımında forma giyiyor. 10 numara pozisyonunda oynuyor. Ayrıca iki kanatta da görev alabiliyor. Dario Osorio ise sağ kanatta oynuyor. Sol ayağını raket gibi kullanıyor. Osorio da UD Chile forması taşıyor. 18 yaşındaki iki oyuncu transfer edilmesi halinde 14+3'lük yabancı statüsünden yararlanacaklar. İki isim F.Bahçe için taze güç olacaklar.