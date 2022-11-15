Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Giresunspor'u konuk etti. Sarı lacivertli ekip karşılaşmadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Maçın ardından hakem Arda Kardeşler ise büyük tepki çekmişti. Fenerbahçe yönetimi, harekete geçti. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Giresunspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçtiği mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak haftayı puansız kapattı. Sahasında aldığı yenilgiye rağmen Dünya Kupası arasında lider giren Fenerbahçe'de maçın hakemi Arda Kardeşler'e tepki büyüyor.

Kardeşler, mücadelenin 40. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro'yu ikinci sarı karttan kırmızı kart göstermişti. 34 yaşındaki hakem, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin ilk yenilgisini aldığı Konyaspor maçında da Enner Valencia'ya direkt kırmızı kartla oyundan atmıştı.

YÖNETİM ARDA KARDEŞLER'İ ŞİKAYET EDECEK

Fenerbahçe, Giresunspor maçının hakemi Arda Kardeşler'i TFF'ye şikayet edecek. 34 yaşındaki hakemin maçlarını art niyetli yönettiğini düşünen sarı-lacivertliler, TFF ve MHK'ya başvuruda bulunacak.

Yönetim, bu sezon yönettiği iki Fenerbahçe maçında kendilerin kırmızı kart gösterdiği ve sarı-lacivertlilere kart standardını düşük seviyede tuttuğunu belirtiyor. Ayrıca sarı-lacivertliler tarafından Giresunspor maçında rakip oyunculara kart konusunda daha imtiyazlı davranıldığı ifade ediliyor.

JESUS DA TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Yine 1 kişi eksik kaldık. Bu sene ilginçtir ki 3'üncü kırmızı kartı gördük. Ligde Valencia, Batshuayi'nin ardından Pedro kırmızı kart gördü. Fenerbahçe oyuncularını atmak kolay. Pedro'ya kırmızı kart gösteren hakem, Konyaspor maçında Valencia'ya kırmızı kartı göstermişti." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe cephesi, önceki senelerde Arda Kardeşler'in kendi maçlarında rakiplere verilmesi gereken kartları çıkarmadığına inanıyor. Arda Kardeşler, bu sezon Süper Lig'de 8 maç yönetti. Kardeşler bu maçlarda 29 kez sarı kart gösterirken, 2 kez de kırmızı kartına başvurdu.