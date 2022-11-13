Fenerbahçe transfer haberi: Dünya Kupası arasına lider olarak giren sarı-lacivertliler, lige verilen arada transfer çalışmalarına hız verdi. Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, eksik bölgeler için raporu yönetime iletirken; kanat bölgesi için sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Dünya Kupası arasına 13 maçta topladığı 29 puanla lider olarak giren Fenerbahçe, devre arası için transfer çalışmalarına başladı. Önceliği stoper hattına veren sarı-lacivertli ekip, Jorge Jesus'un talimatıyla kadrosunu güçlendirmeye devam edecek. Bu bağlamda Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sağ kanat bölgesinde eksiklik gören Jesus, bu bölgeye takviye istedi. İşte Fenerbahçe'nin gündemine gelen o yıldız...

KANARYA'YA BİR MACAR DAHA!

Sağ kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekipte gündeme gelen isim Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da top koşturan Roland Sallai oldu. Fenerbahçe'nin, devre arası transfer döneminde 25 yaşındaki Macar kanat oyuncusunu satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istediği ifade edildi.

Sallai, bu sezon Freiburg'da genellikle yedek kulübesinden oyuna dahil oldu ve 10 maçta görev aldı. Macar oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol 1 asistlik katkı verdi.

MENAJERLİĞİNİ ROGON YAPIYOR

Roland Sallai'nin temsilciğini ise Fenerbahçe'nin yakın ilişkiler kurduğu menajerlik şirketi ROGON yapıyor. Oyuncunun Alman ekibi Freiburg ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Macar futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak belirtiliyor.

Roland Sallai ayrıca Macar Milli Takımı'ndan Fenerbahçeli Attila Szalai'nin arkadaşı. Attila Szalai'nin de menajerliğini ROGON üstleniyor.

(aspor.com.tr)