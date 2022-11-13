Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Bitexen Giresunspor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1'lik Bitexen Giresunspor galibiyeti ile tamamlandı.

Beinsports'un haberine göre, Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus ve Başkan Ali Koç, maç sonrası soyunma odasında takımlarına moral verip, sahip çıktılar.

İlk olarak Jorge Jesus söz aldı ve; "Futbolda bugünkü gibi şeyler yaşanabiliyor, siz bundan çok daha iyi olduğunuzu herkese gösterdiniz. Arada iyi dinlenin, sonrasında çok çalışıp herkesi alıştırdığınız seviyede devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra oyunculara ve tüm futbol takımı çalışanlarına seslenen Başkan Ali Koç; " Hepinize çok teşekkür ediyorum, bu ekip bu sezon bize büyük mutluluklar yaşattı, bundan sonra da yaşatmaya devam edecek. Ligde lideriz, Avrupa Ligi'nde lider ve son 16'dayız. Dünya Kupasına gidenlere başarılar diliyorum, herkes iyi dinlensin kısa sürede çok maç trafiği yaşadık. Mental olarak rahatlayın, ben bu takıma güveniyorum bugünkü gibi yol kazaları olacaktır." şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrası soyunma odasınde herkes birbirini ve tüm ekibi alkışladı. Teknik Direktör Jorge Jesus oyuncularına tek tek sarılıp sezonun ilk yarısındaki iki kulvarda da zirvede oldukları için tebrik ederken, Başkan Ali Koç kırmızı kart gördüğü için çok üzgün olduğu gözlenen Joao Pedro'yu teselli etti.