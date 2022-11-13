Fenerbahçe'nin son dönemde yükselen yıldızlarından birisi olan Miguel Crespo, henüz kariyerinde Portekiz Milli Takımı'na hiç çağırılmadı. Portekiz'in özellikle orta saha bölgesinde birçok yıldız futbolcusu bulunması sebebiyle Crespo'nun adı Türk Milli Takımı'yla anılıyordu. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da konuya ilişkin açıklamada bulundu. İşte o sözler...

Miguel Crespo, geçtiğimiz günlerde A Milli Takım formasını giyebileceğini söylemişti.

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu yaptığı açıklamada, "Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse oturup ailemle değerlendirmem gerekir. Küçüklüğümden beri Portekiz Milli Takımı'nda oynamanın hayali kurarak büyüdüm ama Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse tabii ki mutlu olurdum" dedi.

Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ise bir televizyon kanalında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İşte Stefan Kuntz'un açıklamaları...

(Taksim'deki patlama ile ilgili) "Biz de ilk etapta olayı duyduğumuzda çok üzüldük. Patlamada hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyoruz. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz"

"ARDA, EMİRHAN VE TAYYİP..."

"Uluslar Ligi kadrolarında, dikkat ettiğimiz konu haziran ayında ve son kampta çok fazla oyuncu rotasyonunu yapmamaktı. Uluslar Ligi'ndeki hedefimize o oyuncularla ulaşmak istedik. Onun için çok fazla değişiklik yapmadık orada. Bizim oradaki baskı durumumuz ile hazırlık maçlarındaki baskı durumu çok farklı. Arda, Emirhan, Tayyip gibi oyuncuların bu ortamda biraz daha rahat etmeleri bu maçlarda biraz daha rahat olacaktır. Bizler için önemli olan, oradaki oyuncularla da mesele Jesus ile sürekli irtibat halindeyiz, bu oyuncuları her zaman takip ediyoruz. Gözlerimiz hep onun üzerindeydi."

"JESUS'LA SÜREKLİ GÖRÜŞMEMİN NEDENİ..."

"Uluslar Ligi kadrolarında, dikkat ettiğimiz konu, haziran ayında ve son kampta çok fazla oyuncu rotasyonunu yapmamaktı. Uluslar Ligi'ndeki hedefimize o oyuncularla ulaşmak istedik. Onun için çok fazla değişiklik yapmadık orada. Bizim oradaki baskı durumumuz ile hazırlık maçlarındaki baskı durumu çok farklı. Arda, Emirhan, Tayyip gibi oyuncuların bu ortamda biraz daha rahat etmeleri bu maçlarda biraz daha rahat olacaktır. Bizler için önemli olan, oradaki oyuncularla da mesele Jesus ile sürekli irtibat halindeyiz, bu oyuncuları her zaman takip ediyoruz. Gözlerimiz hep onun üzerindeydi."

Kuntz, Miguel Crespo için "Zamanı gelirse Türk vatandaşı olursa bu konu hakkında bir düşünce sarf edebiliriz." dedi.