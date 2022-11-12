Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan ve yedek kulübesine hapsolan Serdar Dursun ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, Serie A ekibi Spezia'nın tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak istediğini yazdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Bundesliga 2 gol kralı olarak geldiği Fenerbahçe'de bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Serdar Dursun, ara transfer döneminde ayrılmaya hazırlanıyor. Jorge Jesus döneminde kulübeye hapsolan ve Avrupa listesinin dışında kalan Serdar için Schalke iddiaları gündemdeydi.

İtalyan basını, Spezia'nın da Serdar Dursun ile ilgilendiğini duyurdu. Fotomac.com.tr editörü Görkem Ağgündüz'ün derlediği habere göre; İtalyan ekibi Serdar Dursun'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

KARİYERİNİ ALMANYA'DA SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ancak hem Serdar'ın kariyerine Almanya'da devam etmek istemesi hem de Schalke'nin oyuncuyu bonservisiyle alma girişimi, Spezia'yı bu transferde ikinci plana itti.