Bundesliga 2 gol kralı olarak geldiği Fenerbahçe'de bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Serdar Dursun, ara transfer döneminde ayrılmaya hazırlanıyor. Jorge Jesus döneminde kulübeye hapsolan ve Avrupa listesinin dışında kalan Serdar için Schalke iddiaları gündemdeydi.
İtalyan basını, Spezia'nın da Serdar Dursun ile ilgilendiğini duyurdu. Fotomac.com.tr editörü Görkem Ağgündüz'ün derlediği habere göre; İtalyan ekibi Serdar Dursun'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
KARİYERİNİ ALMANYA'DA SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Ancak hem Serdar'ın kariyerine Almanya'da devam etmek istemesi hem de Schalke'nin oyuncuyu bonservisiyle alma girişimi, Spezia'yı bu transferde ikinci plana itti.