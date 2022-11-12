Adana Demirspor forması altında gösterdiği performansla dikkat çeken Samet Akaydın, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin devre arasında stoper takviyesi yapması bekleniyor. İskoçya ve Çekya maçları için milli takımdan davet alan Samet Akaydın bu sezon Adana Demirspor forması ile 12 maça çıktı. Başarılı futbolcu bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 28 yaşında ve 1.90 boyunda olan Samet Akaydın ligin en istikrarlı oyuncuları arasında yer alıyor.