UEFA Avrupa Ligi'ne bu sezon temsilcilerimizden Fenerbahçe damga vurdu. Sarı lacivertliler grubunu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna katılmaya hak kazandı. Öte yandan takımın yıldız oyuncularından İrfan Can Kahveci'nin golü ise turnuvanın şu ana kadar atılmış en güzel golü seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'ne bu sezon temsilcilerimizden Fenerbahçe damga vurdu. Sarı lacivertliler grubunu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna katılmaya hak kazandı. Öte yandan takımın yıldız oyuncularından İrfan Can Kahveci'nin golü ise turnuvanın şu ana kadar atılmış en güzel golü seçildi.

Açıklanan listede yer alan ilk 10 gol şu şekilde;

1. İrfan Can Kahveci (Rennes - Fenerbahçe 2:2, 2. hafta)

2. Guelor Kanga (Kızılyıldız - Ferencvaros 4:1, 3. hafta)

3. Lorenz Assignon (AEK Larnaca 1-2 Rennes, 1. hafta)

4. Enis Bardhi (Trabzonspor 4-0 Monaco, 4. hafta)

5. Cody Gakpo (Zurich - PSV 1:5, 3. hafta)

6. Omri Altman (AEK Larnaca 3-3 Dinamo Kiev, 5. hafta)

7. Aitor Ruibal (Betis 3-0 HJK, 6. hafta)

8. Joaquín (Betis 3-2 Ludogorets, 2. hafta)

9. Adam Gyurcso (Dinamo Kiev - AEK Larnaca 0:1, 2. hafta)

10. Albert Gronbek (PSV - Bodo/Glimt 1:1, 1. hafta)