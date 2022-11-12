Süper Lig'in 14. haftasında lider Fenerbahçe, Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli takım karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Beklemediğimiz bir sonuç. Maça iyi başlamıştık. Baskılı bir oyun sergiliyorduk. 11'e 11'ken rakibimiz kalemize neredeyse hiç gelemedi. İkinci yarıda 10 kişi olmamıza rağmen iyi bir oyun sergiliyorduk. Sonrasında iki gol yedik."

"Hala birinci sıradayız. Bu sene 3 kez yenildik, üçünde de 10 kişi kaldık. Bu da bizim kaybetmemiz ancak 10 kişi kalırsak mümkün oluyor."

"Milli ara bize çok iyi gelecek. Bizim kadar resmi maç oynayan başka bir takım yok. Bunun bedelini sakatlıklarla ödüyoruz. Bu ara, bize sakatlıklarla ilgili iyi gelecek."