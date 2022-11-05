UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 yenerek B Grubu'nu lider bitiren ve doğrudan son 16'ya yükselen Fenerbahçe'de Jorge Jesus bir kez daha farkını gösterdi...
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus sonrası müthiş sıçrama! Sadece 3.5 ayda...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezon başında göreve getirilen teknik direktör Jorge Jesus farkını gösterdi. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği B Grubu'nu namağlup zirvede tamamlayarak son 16'ya kalan sarı-lacivertliler müthiş bir sıçramaya imza attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Portekizli hoca, Süper Lig'de zirveye taşıdığı Kanarya'yı Avrupa'da da başarılı günlerine geri döndürdü.
Jesus'la yolculuğa Devler Ligi'nde başlayan takım, Kiev'e 0-0'ın rövanşında uzatmalarda 2-1 yenilince, Avrupa Ligi'ne geçti.