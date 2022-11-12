Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Giresunspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler 1-0 öne geçtiği maçta 10 kişi kalmasının ardından üstünlüğünü koruyamadı ve rakibine 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Giresunspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler 1-0 öne geçtiği maçta 10 kişi kalmasının ardından üstünlüğünü koruyamadı ve rakibine 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe'nin golünü 19. dakikada Enner Valencia penaltıdan kaydetti.

Sarı lacivertli ekip 40. dakika Joao Pedro'nun kırmızı kart görmesi sonrası 10 kişi kaldı.

Giresunspor ise 71 ve 83. dakikalarda Borja Sainz'in sayılarıyla maçı 2-1'e getirmeyi başardı.

Bu sonuçla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe 29 puanda kaldı.

Giresunspor ise 15 puana yükselerek Dünya Kupası arasına moralli girdi.

Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'de 8 maç sonra kayıp yaşadı.