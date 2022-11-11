F.Bahçe'yi zirveye taşıyan Jorge Jesus, yerli oyuncuların da performansın�� yukarıya çekti… Sabah'ın derlediği habere göre başta Emre Mor olmak üzere bazı oyuncuların yeniden Ay-Yıldızlılar'a dönüşünü sağlayan Portekizli çalıştırıcı, dokunuşları ile A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da işini kolaylaştırdı.

Altay Bayındır'a eleştirilerde bulunan taraftara seslenen Jesus, genç kaleciye desteğiyle öz güvenini yerine getirdi, moral aşıladı.

Serdar Aziz'i çok verimli kullandı. Tecrübeli stoperin formunu yükseltti. Fenerbahçe, Serdar Aziz'in forma giydiği hiçbir maçı kaybetmedi.

Ferdi Kadıoğlu'ndan makine gibi bir sağ bek oluşturdu. Genç oyuncuyu hem savunmada hem de hücumda geliştirdi. Milli Takım için önemli bir koz.

Emre Mor'u kendine getirdi. Yetenekli oyuncuya güvenen tecrübeli teknik adam, 25 yaşındaki ismin yeniden Milli Takım'dan davet almasını sağladı.

Arda Güler'i en doğru maçlarda sahaya süren Jesus, fizik olarak üst üste maçlarla genç oyuncusunu yıpratmadı. Yıldız oyuncu da kariyerinde ilk kez A Milli Takım'dan davet aldı.

İrfan Can Kahveci'ye de dokunan kurt hoca, bu sezon çok skorer bir İrfan ortaya çıkarttı. Hücumda gol noktalarında etkili bir orta sahaya dönüşen 27 yaşındaki oyuncu, oldukça formda bir şekilde Ay-Yıldızlılar'a katılacak.

68 yaşındaki teknik adam, İsmail Yüksek'i orta saha rotasyonuna kazandırdı. Crespo ve Arao ile birlikte tempolu maçlar çıkarttı. Genç futbolcuyu, savaşçı bir isim haline getirdi.