Fenerbahçe'nin genç yeneteği Arda Güler ile ilgili flaş bir iddia geldi. Fotomaç'ın haberine göre PSG Sportif Direktörü Luis Campos'un genç süperstarı istediği belirtildi. Hatta Campos'un Arda Güler'i PSG'ye transfer ettikten sonra tecrübe kazanması için bir sezon Celta Vigo'ya kiralık göndereceği ileri sürüldü. Luis Campos'un ayrıca Arda Güler için 25 milyon euro'luk bir bütçeyi PSG yatırımcılarından aldığı konuşuluyor.

'DAHA BÜYÜK HAYALLER ZAMANI'

Arda, Milli Takım'ın, İskoçya ve Çekya ile karşılaşacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrılması sonrası mutluluğunu sosyal medyadan duyurdu: Bugün hayatımdaki en önemli günlerden birisi. Başta ailem olmak üzere; bana inanan, destekleyen, emeği olan herkesi gururlandırmanın mutluluğunu tarif edemem. Şimdi ay-yıldızlı forma altında daha büyük hayaller kurmanın vakti.