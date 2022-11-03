Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'e milli müjde!
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Sağ bek ve sağ önde başarılı işlere imza atan Samuel'e Nijerya Milli Takımı'ndan davet geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 03.11.2022- 12:03
Fanatik'in haberine göre, sağ bek ve sağ kanat beki olarak müthiş bir futbol sergileyen Bright Osayi-Samuel'e Nijerya Milli Takımı'ndan davet geldi.
24 yaşındaki oyuncu Nijerya doğumlu olsa da İngiltere vatandaşlığı da var. Alt yaş kategorileri de dahil hiçbir ülkenin formasını giymeyen Samuel henüz kararını vermedi.