Napoli'de Kim Min-Jae endişesi! Serbest kalma maddesi...

Sezon başında Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, performansıyla göz doldurmayı başardı. Sarı-lacivertlilere 18 milyon euro kazandıran Güney Koreli yıldızı Avrupa'nın dev kulüpleri transfer etmek için adeta yarışa girmiş durumda. İşte haberin detayları...

Sezon başında Fenerbahçe'den Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan ve şimdiye dek performansıyla lige damga vuran Güney Koreli yıldız Kim Min-Jae için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den sezon başında İtalyan Serie A takımlarından Napoli'ye transfer olan Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. 2021 yazında Çin'in BJ Guoan takımından Fenerbahçe'ye 3 milyon Eeroya transfer oldu. Sarı-lacivertlilerle toplamda 40 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu sezonun tamamlanmasıyla birlikte transfer gündeminin en çok konuşulan ismi olmuştu. Adı Rennes ile de geçen Kim Min Jae, kararını Napoli'den yana kullanırken Fenerbahçe'ye 18 milyon euro kazandırdı.

Sezon başından Fenerbahçe 'den transfer edilen Kim Min-jae 6'sı Şampiyonlar Ligi, 12'si Serie A olmak üzere 18 maçta forma giyerek takımın değişmez isimlerinden biri oldu. Savunmada verdiği mücadeleyle iyi performans sergileyen Güney Koreli oyuncu, ligde de 2 gole imza attı. Bu sezon Napoli formasıyla 4. sezonunu geçiren Eljif Elmas ise 18 maçta oynadı ve 2 gol katkısı sağladı.

Napoli'nin savunmasındaki kilit isimlerin başında gelen Kim, İtalyan Futbolcular Birliği tarafından Serie A'da ayın oyuncusu seçildi. 25 yaşındaki Güney Koreli stoper, bu sezon Napoli formasıyla Serie A'da 11 maçta görev yaptı ve 2 de gol attı. Min-Jae, Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçın tamamında oynadı.

"HIZI VE DİKKATİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli önceki gün Kim Min-Jae için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

'Bu yaz transfer sürecinde ona sıkı sıkı sarıldık. Onun çok dikkatli oluşu ve sahadaki hızı beni çok etkiledi. Onu transfer etmemizde bunların etkisi büyük oldu. Takımda müthiş bir etki yarattı ve hemen adapte oldu. Bütün bunlar için Spaletti'ye de ayrıca teşekkür etmemiz gerekiyor.

NAPOLI'DE KIM MIN-JAE KORKUSU

Sportif direktör Giuntoli'nin de sözlerinden anlaşılacağı üzere Napoli, Kim Min-Jae'nin performansından oldukça memnun. İtalyan Corriere dello Sport'un haberine göre Napoli, Kim Min-Jae konusunda bir korku yaşıyor. İtalyan basınına göre Kim'in sözleşmesindeki 50 milyon euroluk serbest kalma maddesi Napoli'yi korkutuyor.

3 AYDA YENİ KONTRAT KARARI

Bu nedenlerden dolayı harekete geçen İtalyan kulübü, Kim ile yeni kontrat çalışmalarına başladı. Yıldız stoperi elinde tutmak isteyen Napoli, Güney Koreli oyuncunun maaşına tatmin edici bir zam yapıp, serbest kalma maddesini yükseltmek veya tamamen kaldırmak istiyor. Napoli, Kim Min-Jae ile 27 Temmuz'da sözleşme imzalamıştı. Serbest kalma maddesi korkusundan dolayı İtalyanlar, bu sözleşmeden yaklaşık 3 ay sonra yeni bir kontrat için Kim'in kapısına dayandı. Dünya Kupası'ndan önce Kim'le anlaşmaya çalışan Napoli eğer başarılı olamazsa, dev turnuvanın hemen ardından yıldız stopere yeni bir kontrat sunacak.

EN İYİ 10 STOPER ARASINDA

Dünya Kupası öncesi sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi olan Kim Min Jae, ünlü futbol dergisi four-four-two'ya göre dünyanın en iyi 10 stoperi arasında yer aldı. Listenin ilk sırasında Real Madrid'in yıldızı David Alaba yer alıyor. İkinci sırada PSG'nin Brezilyalı stoperi Marquinhos var. İngiltere Premier Ligi'nin dev ekiplerinden Manchester City'nin Portekizli savunma oyuncusu Ruben Dias da 3. basamakta kendisine yer buldu. Virgil van Dijk, Antonio Rudiger, Dayot Upamecano, Eder Militao, William Saliba ve Cristian Romero'nun da yer aldığı listede Napoli forması giyen Kim Min Jae 10. sırada yer aldı.