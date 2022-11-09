Fenerbahçe'nin deneyimli forveti Serdar Dursun, sarı lacivertli kulüple yol ayrımına geldi. Jorge Jesus'un takımda düşünmediği ve az süre verdiği milli oyuncunun, devre arasında Başkan Ali Koç ile özel bir görüşme yaparak bonservisini alarak takımdan ayrılmayı isteyeceği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin santrforu Serdar Dursun, forma bulamadığı gerekçesiyle kulüpten ayrılma kararı aldı. 31 yaşındaki futbolcu, Almanya'da kulüp aramaya başladı. Takvim'in haberine göre, tecrübeli oyuncu, devre arasında Başkan Ali Koç'tan kolaylık isteyecek.

2020-2021 sezonunda Bundesliga 2'de SV Darmstadt'ta 36 maçta 29 gol, 8 asist yapan ve gol kralı olan Serdar Dursun, bir sonraki sezon bonservisini eline alarak Fenerbahçe'ye imza attı.

Geçen sezon sarı-lacivertli formayla 33'ü lig, 2'si Türkiye Kupası ve 2'si Konferans Ligi olmak üzere 37 maçta boy gösteren 31 yaşındaki golcü, 15 kez fileleri sarsarken, 4 de asist yaptı. Serdar, Fenerbahçe'de gösterdiği performans sonrası Türkiye A Milli Takımı'na kadar yükseldi.

ELEMELERDE FORMA GİYDİ

Serdar Dursun, sezon başında Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Dinamo Kiev'e karşı iki maçta da forma giydi. Ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko ve Avusturya Wien karşısında da boy gösterdi. Ancak yapılan yeni transferler sonrası arka plana itildi.

Süper Lig'deki ilk 4 maçta da süre bulan Serdar Dursun, daha sonra Valencia, Joshua King, Joao Pedro ve son transfer Michy Batshuayi'nin ardında kaldı.

JESUS DÜŞÜNMÜYOR

Teknik Direktör Jorge Jesus, her maç rotasyon yapmasına rağmen Serdar Dursun'a forma vermemeyi tercih etti. Serdar'ın oynamadıkça hem moral hem de fizik açısından geriye gittiği öğrenildi.



Tecrübeli futbolcunun şans bulamamasından dolayı ailesine yakındığı ve takım aramaya başladığı kaydedildi. Serdar'ın devre arasında Başkan Ali Koç ile özel bir görüşme yaparak bonservisini alarak takımdan ayrılmayı isteyeceği ifade edildi.

Almanya doğumlu olan ve yıllarca bu ülkede top koşturan Serdar Dursun'un geri dönmeyi kafayı koyduğu iddia edildi. Serdar'ın kontratı 30 Haziran 2024'te sona eriyor.