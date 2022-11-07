Sivasspor maçında kırmızı kart sonrası Jorge Jesus'tan Batshuayi'ye tepki!
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler maçın 48. dakikasında Batshuayi'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldı. Pozisyon sonrası teknik direktör Jorge Jesus, kırmızı kart gören Michy Batshuayi'ye tepki gösterdi.
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler maçın 48. dakikasında Batshuayi'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldı. Pozisyon sonrası teknik direktör Jorge Jesus, kırmızı kart gören Michy Batshuayi'ye tepki gösterdi.