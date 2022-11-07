Fenerbahçe Sivasspor maçında penaltı kazandı!
Fenerbahçe Sivasspor ile Süper Lig'in 13. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde Alioski, Robin Yalçın'ın hareketinin ardından yerde kaldı ve hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 07.11.2022- 21:27 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022- 21:41
Sarı-lacivertlilerde Alioski, Robin Yalçın'ın hareketinin ardından yerde kaldı ve hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.
Fenerbahçe'de Valencia penaltıyı gole çevirdi.
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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...