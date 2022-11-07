Fenerbahçe - Sivasspor maçında kırmızı kart çıktı! İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u konuk etti. Mücadelenin 48. dakikasında Ziya Erdal ile Michy Batshuayi arasında yaşanan pozisyon sonrasında hakem Hüseyin Göçek, Batshuayi'ye sarı kart gösterdi. Belçikalı golcü mücadelenin 45+4. dakikadasında da sarı kart görmüştü. Yıldız oyuncu kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. İşte o pozisyon... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2022- 21:24 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022- 21:36