Fener Jorge Jesus yönetiminde müthiş bir performans sergiliyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Rekorların takımı! İşte o müthiş istatistik...
Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe, ligin 12. haftasında İstanbulspor'a konuk oldu. Sarı lacivertli ekip maçtan 5-2'lik skorla galip ayrıldı. Öte yandan sezon başından bu yana golleriyle dikkat çeken sarı lacivertliler rekorları kırmaya devam ediyor. İşte dikkat çeken o istatistikler...
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Sarı-Lacivertliler özellikle gol yollarındaki inanılmaz grafiği ile gündemi sarsıyor.
1- LEFTER VE CAN'LI SEZONU YAKALADI
Takvim'in derlediği habere göre; Jesus'un ekibi Süper Lig'de 11 maçta tam 34 gole imza atarak ulaşılması çok zor bir işi başardı.