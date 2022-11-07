Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Sivasspor'u konuk etti. Ligde lider konumda bulunan sarı lacivertli ekip, zorlu rakibini Valencia'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Sivasspor'u konuk etti. Ligde lider konumda bulunan sarı lacivertli ekip, zorlu rakibini Valencia'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golü Enner Valencia, 55. dakikada penaltıdan kaydetti.

Öte yandan Kanarya, 48. dakikada Michy Batshuayi'nin 2. sarı karttan kırmızı kart görmesi sonucu maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından lider Fenerbahçe puanını 29 yaptı.

Sivasspor ise 10 puanda kaldı.

JOSHUA KING HAZIR OLMADIĞI İÇİN KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Joshua King, Demir Grup Sivasspor karşısında kadroda yer almadı.

Sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan King, sarı lacivertli takımın son oynadığı Dinamo Kiev ve İstanbulspor maçlarında kadroda yer almış ancak oyuna dahil olmamıştı.

Joshua King teknik heyet tarafından hazır olmadığı için Demir Grup Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı.

F.BAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemedi.

ROSSI TAKIMA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Uruguaylı hücum oyuncusu Diego Rossi, Demir Grup Sivasspor karşısında kadroda yer aldı.

Sarı-lacivertli formayla 2'si Avrupa 1'i lig maçını sakatlığı sebebiyle kaçıran Rossi, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlamıştı.

Teknik direktör Jorge Jesus, Demir Grup Sivasspor karşısında Rossi'yi yedek soyundurdu.

STAT YİNE KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezonun genelinde olduğu gibi Demir Grup Sivasspor maçında da takımlarını yalnız bırakmadı.

Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, maç öncesinde de tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

YİĞİT EFE DEMİR KADRODA

Fenerbahçe'de altyapıdan 18 yaşındaki savunma oyuncusu Yiğit Efe Demir, Sivasspor karşısında da kadroda yer aldı.

Teknik direktör Jorge Jesus, genç stoperi UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca, Rennes ve Dinamo Kiev maçları ile ligde MKE Ankaragücü ve İstanbulspor müsabakalarında da kadroya dahil etmişti.

Genç oyuncu, henüz sarı-lacivertli formayla süre almadı.