Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler maçı 1-0 kazanırken karşılaşmanın ardından teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Zor ama hak edilmiş bir galibiyetti. Rakip çok fazla faul yaptı ama bu, alışık olduğumuz bir durum"

"Taktiksel disiplinimiz çok kuvvetliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarımızı da tebrik ediyorum, oyuncularımıza öz güven aşıladılar."

"Henüz önümüzde çok fazla maç var hiçbir şey kazanmadık. Her maç final maçı. Önemli olan 3 puan, rakip fark etmiyor. Her maça bu gözle bakıyoruz."