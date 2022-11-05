Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çeken yıldız oyuncu Osayi Samuel, Avrupa kulüplerinin de iştahını kabartıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli Osayi Samuel'e flaş talip!
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den talip çıktı. Premier Lig ekibi, Nijertalı oyuncunun transferi için İstanbul'a gelme kararı aldı. İngiliz takımının yetkilileri, yıldız sağ beki Sivasspor maçında izleyecek. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-Lacivertliler'de sağ kanatta gösterdiği performansla takımın değişilmez isimleri arasına giren genç yetenek Premier Lig ekibinin radarına girdi.
Ada ekiplerinden Leeds United'ın scoutlarının pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Sivasspor maçında tribünden Osayi Samuel'i izleyeceği belirtildi.